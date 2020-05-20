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اليوم .. مجلس اللجنة الأولمبية يجتمع لمناقشة اليات عودة النشاط الرياضي

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عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية إجتماع هام في الرابعة عصر اليوم الأربعاء لمناقشة العديد من الملفات الهامة يأتي في مقدمتها قرارات الفترة المقبلة بعد الإنتهاء من أزمة فيروس .

ويهدف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لوضع التصورات المستقبلية المبكرة لعودة النشاط الرياضي المنتظرة وفقا لقرارات السيد رئيس الوزراء بعودة النشاط الرياضي تدريجيا 15 يونيو .
و يسعى مجلس أدارة الجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب

لتجهيز الخطط حتى لا يكون هناك تعطل فور إشارة العودة وتكون المصرية على الطريق الصحيح.
ويتخذ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العديد من التدابير الإحترازية والطبية من خلال اللجنة الطبية باللجنة لإتخاذ تدابير التباعد والوقاية والتعقيم خلال الإجتماعات التي تعقد تنفيذ لتعليمات وزارة الصحة ومجلس الوزراء.
 
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