اليوم .. مجلس اللجنة الأولمبية يجتمع لمناقشة اليات عودة النشاط الرياضي

عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية إجتماع هام في الرابعة عصر اليوم الأربعاء لمناقشة العديد من الملفات الهامة يأتي في مقدمتها قرارات الفترة المقبلة بعد الإنتهاء من أزمة فيروس كورونا.
ويهدف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لوضع التصورات المستقبلية المبكرة لعودة النشاط الرياضي المنتظرة وفقا لقرارات السيد رئيس الوزراء بعودة النشاط الرياضي تدريجيا 15 يونيو .
و يسعى مجلس أدارة الجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب
ويتخذ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العديد من التدابير الإحترازية والطبية من خلال اللجنة الطبية باللجنة لإتخاذ تدابير التباعد والوقاية والتعقيم خلال الإجتماعات التي تعقد تنفيذ لتعليمات وزارة الصحة ومجلس الوزراء.
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