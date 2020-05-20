اليوم .. مجلس اللجنة الأولمبية يجتمع لمناقشة اليات عودة النشاط الرياضي

عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية إجتماع هام في الرابعة عصر اليوم الأربعاء لمناقشة العديد من الملفات الهامة يأتي في مقدمتها قرارات الفترة المقبلة بعد الإنتهاء من أزمة فيروس كورونا.

ويهدف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لوضع التصورات المستقبلية المبكرة لعودة النشاط الرياضي المنتظرة وفقا لقرارات السيد رئيس الوزراء بعودة النشاط الرياضي تدريجيا 15 يونيو .

و يسعى مجلس أدارة الجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب