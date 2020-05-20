تقارير : برشلونة قد يضحي ببعض لاعبيه من أجل ضم بيانيتش

أبدى نادي برشلونة الإسباني، تمسكه بضم البوسني ميرالم بيانيتش لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو المقبل، بالتفريط في بعض لاعبيه وإقامة صفقات تبادلية أو الدخول في مفاوضات مادية

مباشرة.وأبرز تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء، أن برشلونة ينوي التفريط في بعض لاعبيه وتسويقهم من أجل الحصول على الأموال الكافية لدعم الفريق في الميركاتو المقبل ومن ضمن هذه التدعيمات البوسني بيانيتش.كان برشلونة قد سبق وأن عرض رحيل لاعبه آرثر ميلو إلى يوفنتوس مقابل ضم بيانيتش، قبل أن يتمسك الأول بالبقاء في كتالونيا.كان بيانيتش قد أوضح رغبته لمسؤولي برشلونة باستعداده لتمثيل برشلونة.