رياضة | مفاجأة.. رئيس إنتر ميلان يتحدث عن التعاقد مع ميسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 11:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. رئيس إنتر ميلان يتحدث عن التعاقد مع ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ماسيمو موراتي رئيس نادي إنتر ميلان السابق عن احتمالية تعاقد النادي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة إلى وجود رغبة لدى نادي إنتر ميلان في التعاقد مع ميسي في الصيف القادم مقابل مبلغ ضخم.

وقال ماسيمو موراتي في تصريحات إذاعية: " التعاقد مع ميسي هو حلم يقظة للجميع، وحتى اليوم هو الأفضل في العالم، لكنه لن يُغادر برشلونة".

يذكر أن الفترة الماضية شهدت تأكيد العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن ليونيل ميسي ينوي مغادرة نادي برشلونة في نهاية الموسم الجاري بسبب كثرة خلافاته مع إدارة النادي.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في ضم ميسي في حالة رحيله بالفعل عن برشلونة في نهاية الموسم أبرزها نادي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وميلان ونادي أولد بويز الأرجنتيني.

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وفي سياق آخر كشفت تقارير صحفية، عن تراجع كبير في القيمة المالية لنجوم كرة القدم كميسي ونيمار ومبابي بعد أزمة فيروس كورونا، وكم ستنخفض في حال عدم استكمال الموسم الحالي.

وكانت قيمة قائد برشلونة ليونيل ميسي 175 مليون يورو قبل جائحة "كوفيد-19" مع العلم أن عمره 32 عاما و9 أشهر وبقي من قيمة عقده عام وشهران.

وانخفضت قيمة اللاعب الأرجنتيني بمقدار 23,2 %، بعد أزمة الوباء الذي اجتاح العالم، لتصل إلى 134 مليون يورو في حال استكمال الموسم.

أما في حال إلغاء الدوري الإسباني فستنخفض هذه القيمة بشكل أكبر وبمقدار 27,5% لتصل إلى 127 مليون يورو.

وتأثرت قيمة نجم باريس سان جيرمان نيمار البالغ 28 عاما و3 أشهر بشكل مرتفع، مع بقاء عامين وشهرين على عقده، إذ كانت قيمة اللاعب البرازيلي تقدر بـ175 مليون يورو.

أما بعد إلغاء الموسم الفرنسي فانخفضت هذه القيمة بمقدار 21,7% لتصل إلى 137 مليون يورو.