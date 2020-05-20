رياضة | بوروسيا دورتموند يكشف عن مفارقة في الصفقات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 11:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر بوروسيا دورتموند يكشف عن مفارقة في الصفقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف كارستن كرامر مدير المبيعات والتطوير ببوروسيا دورتموند عن ضرورة انخفاض أسعار اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وسبق لبوروسيا دورتموند التأكيد على أن الأزمة لن تغير السعر المطلوب لبيع نجمه جادون سانشو (120 مليون جنيه إسترليني).

وقال كرامر لصحيفة "ميرور" البريطانية: "عادةً في هذا الوقت من العام، يكون الموسم الكروي قد انتهى بالفعل، ويجري التفاوض على شراء وبيع اللاعبين.. لكن الموسم لم ينته بعد".

وأضاف: "يجب أن يكون كل شخص مرنًا قدر الإمكان، وأنا متأكد تمامًا من أن الإعارات ستكون طاغية على سوق الانتقالات، وسيستغرق الأمر وقتًا أطول، للاستقرار على تشكيلة فريقك للموسم الجديد.. أنا على ثقة بأن التخطيط لتشكيلات الفرق، في الموسم المقبل، لن ينتهي حتى شهر أغسطس (آب).. المرونة مهمة جدًا، والصبر كذلك، ومتأكد أن أسعار اللاعبين ستنخفض أيضًا".

ومن شأن تصريحات كرامر أن تمنح بصيصا من الأمل، للأندية الراغبة في ضم سانشو، وتحديدًا مانشستر يونايتد وتشيلسي.

مواعيد عودة الدوريات الأوروبية

وبدأت الروح تعود إلى ملاعب كرة القدم بعد توقف كل دوريات العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد إذ بدأت قارة أوروبا في إعلان مواعيد العودة بدون جمهور بداية من الدوري الألماني الذي عاد في 16 مايو.

وتستأنف الدوريات في بروتوكولات معينة تحت تدابير صحية صارمة لكي تتمكن من استكمال الموسم المعلق منذ منتصف مارس الماضي

وحسمت بعض الدول الأوروبية مواعيد العودة بل تم خوض بعض المباريات في الدوري الألماني وجاءت المواعيد كالتالي:

جزر فارو: التاسع من مايو

ألمانيا: 16 مايو

التشيك: 23 مايو

الدانمارك: 28 مايو

صربيا: 30 مايو

النمسا: الثاني من يونيو

البرتغال: الرابع من يونيو

كرواتيا: السادس من يونيو

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تركيا: 12 يونيو

النرويج: 16 يونيو

روسيا: 21 يونيو

فنلندا: الأول يوليو

وتأمل إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، في السير على خطى ألمانيا، لكن الوضع ما زال معقدا في ظل المخاوف الصحية والشروط المفروضة من السلطات المحلية لمنح الضوء الأخضر. لكن ذلك لم يمنع الاتحادات ورابطات الدوري من تحديد مواعيد مبدئية للعودة.

مواعيد مبدئية للكبار

رومانيا: 27 مايو

بولندا: 29 مايو

إنجلترا: منتصف شهر يونيو

إسبانيا: 12 يونيو

إيطاليا: 13 يونيو

اليونان: 14 يونيو

سويسرا: 20 يونيو

بات الدوري الهولندي أول بطولة في دولة منضوية تحت راية الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، يتم إنهاؤها بشكل مبكر ولم يتوج الاتحاد المحلي أي فريق باللقب، وجمّد الهبوط والصعود.

وسارت فرنسا على خطى هولندا، لكن باريس سان جرمان تمكن من الاحتفاظ بلقب الدوري بعد الإعلان في نهاية أبريل عن إنهاء الموسم.

وجاء القرار في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء إدوار فيليب أكد فيها تجميد النشاط الرياضي حتى سبتمبر.

وأدى قرار الرابطة إلى هبوط تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية، فيما سيصعد لوريان ولنس إلى الدرجة الأولى. وسيمثل فرنسا في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل كل من سان جيرمان ومارسيليا ورين.