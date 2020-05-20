رياضة | تصريحات نارية من كلوب بشأن عدم تتويج ليفربول بلقب الدوري هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 11:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر تصريحات نارية من كلوب بشأن عدم تتويج ليفربول بلقب الدوري هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي تصريحات نارية بشأن الأنباء المنتشرة حول احتمالية إلغاء بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: " كان هناك حديث عن رغبة الجماهير في إلغاء الموسم دون بطل، لذلك فكرت بأننا لعبنا 76% من الموسم وتريدون حذف كل ذلك؟".

وتابع: "شخصيًا أرى أن هذا القرار لو تم سيكون غير عادل، بأن يُعتبر الموسم كأنه لم يكن، فنحن في المركز الأول بالمباريات التي لعبناها داخل وخارج ملعبنا، ونستحق أن نكون أبطالا".

وواصل: "التعامل مع الأزمة هو أهم شيء، لكن هذا لا يعني أن بعض الأشياء ليست ذات أهمية على الإطلاق لمجرد أنها أقل أهمية".

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وأضاف: " أعتقد أن هناك أشياء في الحياة أسوأ من عدم تتويجنا بالبطولة، والكثير من الناس حولنا يُعانون من مشاكل كبيرة، ويموت الناس، في الوقت الحالي؛ بسبب فيروس لا نعلمه جميعًا".

واستكمل: "كيف يمكن التفكير في كرة القدم في لحظات يموت فيها الناس؟ لا أحد يفعل ذلك، ولكن مثل أي نوع من الأعمال، علينا أن نكون مستعدين للفترة المقبلة".

وتابع: "فيما يتعلق بكرة القدم، هذا يعني أننا سنبدأ التدريب في مرحلة ما، وللتأكد من سلامة الجميع يجب اتخاذ تدابير وقائية فريدة".

وأنهى كلوب حديثه قائلا: "كما حدث في ألمانيا، يتم اتخاذ التدابير الآن في إنجلترا، وستكون مراكز تدريب الأندية الإنجليزية هي الأكثر أمانًا، ولا توجد أماكن لنقل العدوى على الإطلاق".