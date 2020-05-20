رياضة | شروط تدريب المنتخب الإماراتي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 11:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر شروط تدريب المنتخب الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تواصل لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة الإماراتي اجتماعاتها، لمناقشة أسماء المدربين المرشحين لتولي تدريب المنتخب الأول في الفترة المقبلة.
كان الاتحاد الإماراتي أقال المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش الشهر الماضي، وبدأ رحلة البحث عن مدير فني.
وذكرت صحيفة الاتحاد، اليوم الأربعاء، أن اللجنة عقدت اجتماعها الرابع بنظام الاتصال المرئي عن بعد، وأكملت مناقشة ملف أسماء المدربين المرشحين لتولي مهمة تدريب المنتخب في الفترة المقبلة، حسب المعايير والشروط المحددة، وخبرة وإنجازات كل مدرب، وفق متطلبات المرحلة المقبلة التي تشهد خوض المنتخب المباريات المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023.
وأضافت الصحيفة: "اللجنة منحت فريق العمل المكلف المزيد من الوقت لإنهاء الملف، وذلك من خلال التواصل والتفاوض مع المدربين المرشحين، سواء كافة الشروط التعاقدية، تمهيداً لرفع الأسماء النهائية إلى مجلس إدارة الاتحاد للاعتماد".
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وفي سياق آخر أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الاثنين إنهاء عقد الكرواتي إيفان يوفانوفيتش المدير الفني للمنتخب الأول.
وذكر الاتحاد في بيان رسمي له أنه توجه بالشكر إلى يوفانوفيتش على الفترة التي تولى فيها تدريب المنتخب، مضيفا أن القرار جاء بناء على توصية لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد كرة القدم برئاسة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد.
وكان يوفانوفيتش تولى مسؤولية تدريب المنتخب الإماراتي في ديسمبر الماضي، بعقد يستمر ستة أشهر لقيادة الفريق في المباريات المتبقية بالتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، لكن تقرر تأجيل جميع تلك المنافسات في ظل أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وجاء في ختام البيان أن الاتحاد كلف لجنة المنتخبات والشؤون الفنية بدراسة ملف التعاقد مع جهاز فني جديد لقيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة.