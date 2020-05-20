رياضة | الهلال السعودي يضع عينه على نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 11:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يضع عينه على نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي تونسي، بأن نادي الهلال السعودي يدرس التعاقد مع ظهير الأهلي المصري، علي معلول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقاً لموقع تونيسي نوميريك، فإن إدارة الهلال تلقت ترشيحات للتعاقد مع معلول.

ويعد معلول أحد أهم اللاعبين في تشكيلة مدرب الأهلي، السويسري رينيه فايلر.

يذكر أن وزارة الرياضة السعودية بانتظار استكمال الموسم الرياضي الحالي في أغسطس المقبل، بعدما أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا في منتصف مارس الماضي.

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وفي سياق آخر ذكرت تقارير صحفية محلية أن الأهلي استقر على تجديد عقد مروان محسن نجم هجوم الفريق الذي ينتهي في نهاية الموسم المقبل وذلك بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

وأكدت التقارير الصحفية أن مسئولي الأهلي اتفقوا مع مروان محسن على تجديد عقده لمدة موسمين جديدين يحصل خلالهما على 7 ملايين جنيه في الموسم الأول و8 ملايين جنيه في الموسم الثاني.

وكشفت التقارير الصحفية أن فايلر أوصى بضرورة تجديد عقد مروان محسن والإبقاء عليه لحاجة الفريق لجهوده على الرغم من حالة عدم التوفيق التي يعاني منها اللاعب في كثير من المباريات إلا أن فايلر يرى أن مروان مهاجم قوي وتحركاته مُفيدة للفريق ويصنع فرصا لزملائه.