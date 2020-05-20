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يونايتد يحدد ثمن بيع بوحبا لريال مدريد ويوفنتوس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

حدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ثمن بيع نجمه الفرنسي بول بوغبا، لريال مدريد ويوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وفقاً للمعلومات الواردة من شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، يظل مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشار، متمسكاً بإمكانية تمديد عقد بول بوغبا لمدة عام واحد حتى يونيو (حزيران) 2022، وإذا لم يتم تمديد عقده، فسيعرض للبيع هذا الصيف. ويرغب مانشستر الآن في استرداد مبلغ قدره حوالي 65 مليون يورو مقابل بيع بول بوغبا، ويبقى أن نرى ما إذا كان أو يوفنتوس سيكون على استعداد لدفع هذا المبلغ، على الرغم من الأزمة التي سببتها جائحة فيروس . وكان بوغبا قد اتخذ قراراً حازماً بمغادرة مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الماضي، بسبب عدم شعوره بالراحة في أولد ترافورد، ولكن انتهى به المطاف للاستمرار مع "الشياطين الحمر"، ولكنه عاد وطلب من وكيل أعماله مينو رايولا وضع الآليات اللازمة لمغادرة الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


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