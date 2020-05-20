زي النهاردة.. الأهلي يحصل على لقب «نادي القرن» في إفريقيا.. وصالح سليم يتسلّم الجائزة

تحلّ اليوم، الأربعاء، الموافق 20 من مايو، الذكرى العشرين لتتويج النادي الأهلي بجائزة نادي القرن في إفريقيا، والتي تسلّمها أحد أساطير القلعة الحمراء الكابتن الراحل صالح سليم خلال حفل كبير في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

وفي عام 2000، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن النادي الأهلي هو نادي القرن العشرين في إفريقيا من حيث عدد البطولات التى حصل عليها فى الفترة من بداية البطولات الأفريقية للأندية عام 1964 وحتى نهاية القرن.

وبالرغم من مرضه الشديد، قرر صالح سليم السفر إلى جوهانسبرج لتسلم الجائزة رفقة عدلي القيعي، حيث أكد في كلمته التي ألقاها خلال الحفل أن النادي الأهلي سيكون متواجدًا بعد 100 عام للتتويج باللقب من جديد.

الزمالك يعيد فتح الملف من جديد

وقبل أسبوع، قرر نادي الزمالك فتح ملف قضية لقب نادي القرن في إفريقيا.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، أن تقرر تشكيل لجنة من 4 من أعضائه للمطالبة بالحصول على لقب نادي القرن من الاتحاد الإفريقي.

وذكرت وسائل إعلامية أن الزمالك يسعى للحصول على لقب نادي القرن في إفريقيا استناداً إلى حصول الفريق الأبيض على أكبر عدد من البطولات الإفريقية في القرن الماضي مقارنة بالأهلي، إلا أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لم يعتمد بعض البطولات.

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كما صرح منصور بأنه يتم تجهيز ملف شامل من أجل إرساله للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن ملف نادي القرن الأفريقي.

معايير

تعد جائزة نادي القرن العالمي هي جائزة قرر "الفيفا" منحها للنادى الأعظم في القرن العشرين، استنادًا إلى تصويت المشتركين في مجلة فيفا عام 2000، بعد أن كانت الطريقة هي الاعتماد على التصنيف الشهري لكل قارة.

وقرر الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء تغيير طريقة الاعتماد على التصنيف الشهري لبروز عدم جدواها وحدوث أزمات بسببها، ليقرر أن تعلن كل قارة نادي القرن فيها، ليتم الاختيار بينهم نادي القرن العالمي.

وكانت معاييز الجائزة التصويت فقط، حيث جاء نادي ريال مدريد الإسباني في مقدمة هذا التصويت بنسبة 42%، ليحصل بذلك على جائزة نادي القرن على مستوى العالم كله.

أما بالنسبة لقارة إفريقيا، فوضع "الكاف" معايير دقيقة، وهي قياس مشاركات كل نادٍ في البطولات القارية وبناء على هذه المشاركات والإنجازات يُجمع كل نادٍ عدد من النقاط، صاحب النقاط الأكبر هو من يتوج بنادي القرن الأفريقي.

ونفس المعايير هذه تم الاستناد إليها في قارة آسيا، حيث تم الاعتماد على تاريخ المشاركات القارية أيضًا في المقام الأول.

وأثار تتويج النادي الأهلي بنادي القرن العشرين في إفريقيا غضب جماهير الزمالك، حيث شككوا في عد صحة تلك النتيجة.

وحتى الآن، لازالت جماهير نادي الزمالك غير متقبلة خسارة فريقها لقب نادي القرن.