تعليق مجدي عبد الغني عن ظهور عبد الحفيظ في برنامج رامز

أكد عضو اتحاد الكرة السابق الأستاذ مجدي عبد الغني أن ظهور سيد عبد الحفيظ في برنامج رامز مجنون رسمي من الأمور الغير لائقة بمنصبه كمدير الكرة في النادي الأهلي بالتحديد أن ذلك المنصب من المناصب المهمة والمقدسة الذي تولاه عدد كبير من الأسماء الكبيرة على سبيل المثال طارق سليم وحسن حمدي وثابت البطل.

أضاف أيضاً ان هذا النوع من البرامج لا تليق به نهائياً كما أنه تؤدي للسخرية بالضيف المتواجد في البرنامج، وأضاف أيضاً أن إذا سيد كان يعلم بالبرنامج المتعلق برامز كان عليه أن يقوم بالاعتذار للجماهير أو يرفض ان يتم إذاعة هذه الحلقة لحماية اسم ووظيفة المنصب الذي يحمله.