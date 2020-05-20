حديث مدير الكرة في طلائع الجيش عن استكمال الدوري

قام مدير الكرة في نادي طلائع الجيش الأستاذ أحمد المهدي بالتأكيد على صعوبة استكمال الدوري الممتاز في الموسم الحالي في ظل انتشار فيروس الكورونا في البلاد، وأكد خلال تصريحات خاصة به في برنامج زملكاوي الذي يقوم بتقديمه طارق يحيي على قناة الزمالك قائلاً” من سيحمي اللاعبين في حالة إصابة أحدٍ منهم بفيروس كورونا؟ ومن سيتحمل نفقات أسرته في حالة إصابته بمكروه؟”.

واصل الحديث مؤكداً” الأمر لا يحتاج لتجربة وحياة الأشخاص أهم كثيراً من المنافسات”. وتابع:” نعاني من ضغوط عديدة ولا نعلم متى سينتهي الفيروس وأرى أنه من الصعب توفير حماية طبية للاعبين والأجهزة الفنية”. وفي نهاية الحديث أكد على أنه من المستحيل عودة الأندية للممارسة الأنشطة الرياضية.