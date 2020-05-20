شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. سعد سمير يستعد لمرحلة "العقد الجديد" فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ سعد سمير مدافع النادى الأهلى يتنفس الصعداء فى القلعة الحمراء بعد أنباء كثيرة طالت اللاعب فى الفترة الماضية حول إنهاء رحلته مع الأهلى بعد أن أصبح لاعب حر ، حتى وصل الأمر إلى إستبعاده من حسابات نادى الزمالك ،حيث اتفق مسئولو النادي الأهلي مع سعد سمير مدافع الفريق على توقيع عقد جديد معه خلال الأيام المقبلة مع تعديل قيمته المادية تقديرًا له بعد رفع اسمه من القائمة في يناير الماضي لقيد محمود عبد المنعم الوافد الجديد، خاصة أن سعد سمير كان قد تعرض لإصابة طويلة في وقتها، ولم يوقع سعد سمير على عقد جديد وقتها، ما جعل اللاعب حرًا ويحق له التوقيع لأي ناد بداية من الموسم المقبل وتحدث محمود الخطيب رئيس النادي مع سعد سمير وأكد حاجة النادي لجهوده، وهو الأمر الذي وافق عليه اللاعب ورحب بالتوقيع على عقد جديد.

وسيطرت حالة من الغضب الشديد على إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب والجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، بعد خطأ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في ملف سعد سمير، عقب رفع أسمه من القائمة في يناير الماضي لقيد محمود عبد المنعم الوافد الجديد، خاصة وأن سعد سمير كان قد تعرض لإصابة طويلة في وقتها، وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي سبب الأزمة معلقاً :"الأزمة ليست في رفع أسم سعد سمير فذلك يعد أمر طبيعي وحدث مع لاعبين أخرين منهم كريم نيدفيد، لكن حدث خطأ فادح مع سعد سمير وهو عدم توقيع المدافع الدولي على عقد جديد في وقتها، مما جعل اللاعب حراً ويحق له التوقيع لأي ناد بداية من الموسم المقبل" قبل اتفاق الاهلى على إبرام عقد مع اللاعب .

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب سعد سمير فى الصور التالية :

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