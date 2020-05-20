شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُناقش مصير وليد أزارو بعد عودته من الإعارة في السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُناقش مسئولو النادي الأهلي مصير المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق بعد انتهاء فترة اعارته للاتفاق بشكل رسمي، وصرف نظر النادي السعودي عن شراء عقد اللاعب، في الوقت الذي اعلن الاتفاق أن ازارو سيستمر فقط إذا تم استئناف الدوري حتى نهاية إعارته، ويحاول مسئولو الأهلي اقناع أزارو بتمديد عقده مع الفريق، وذلك لكي يتثنى للإدارة الحمراء إعارته مُجدداً أو بيعه بمبلغ مناسب، خاصة وأنه يتبقى في عقده مع الأهلي موسم واحد فقط، ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق عودة المهاجم المغربي لصفوف الأهلي.

وتلقى وليد أزارو عرضاً شفهياً من أحد الأندية الفرنسية للانتقال اليه بداية من الموسم المقبل، ،إلا أن تداعيات وباء كورونا في العالم هو سبب تأخر دخول المفاوضات لمرحلة الجدية، في الوقت الذي أبدى المهاجم المغربي موافقة على خوض تجربة في الدوري الفرنسي، الذي يعد بوابته لدخول الملاعب الأوربية بعد تجربة الأهلي.

وحدد مسئولو الأهلي مبلغ 3 ملايين دولار لبيع وليد آزارو، بعدما حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي موقفه ورفض عودة المهاجم المغربي بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري، وهو المبلغ الذي تجد الإدارة الحمراء صعوبة في الحصول عليه.

ويسعى مسئولو الأهلي لتأمين أزارو بشكل يمنع انتقال اللاعب لأي نادً مصري خلال الفترة المقبلة إلا بإرادة القلعة الحمراء ويأتي التفكير في تأمين المهاجم المغربي بعدما خرجت تقارير تُلمّح إلى تفكير الزمالك في الحصول على خدمات وليد آزارو في الموسم المقبل لتكون "ضربة بيضاء" للأهلي رداً على قيام الأخير بضم محمود عبد المنعم "كهربا" في يناير الماضي بعدما رحل اللاعب من الزمالك الصيف الماضي دون رغبة الأبيض.