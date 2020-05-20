شكرا لقرائتكم خبر عن شارك برأيك.. هل توافق على رحيل على معلول عن الأهلى فى نهاية الموسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح ”الخليج 365” استفتاءً للجماهير والقراء من أجل التصويت بالموافقة أو رفض رحيل الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، خاصة بعدما كشفت تقارير صحفية تونسية تقدم الهلال السعودى بعرض رسمي إلى نظيره المارد الأحمر من أجل التعاقد مع ملعول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لموقع " Tunisie Numérique" التونسي والصادر باللغة الفرنسية، فقد تقدم نادي الهلال بعرض رسمي لضم نجم الأهلي ومنتخب تونس علي معلول خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، وأشار الموقع التونسي، إلى أن إدارة الأهلي تتجه لرفض العرض المقدم من الهلال، نظرا لأن اللاعب التونسي يعد من الركائز الأساسية بالنسبة للمدرب السويسري رينيه فايلر.

Advertisements

من جانبه، نفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تلقي عرضًا من الهلال لضم معلول، موضحاً أن هذا الكلام غير صحيح على الأطلاق، فالأهلي لم يتلقي عروضاً رسمية ولا شفهية لضم الظهير الدولي التونسي الذي يتمسك به النادي لحاجة الفريق لجهوده.

وأوضح أمير توفيق في تصريحات لـ"الخليج 365": تابعت خلال الساعات الماضية أنباء وأقاويل إعلامية حول عرض الهلال السعودي لضم الظهير الدولي التونسي لكن هذا الأمر عار من الصحة تماماً فلم يتحدث معنا أحداً من مسئولي النادي السعودي أو أحد وكلاء الللاعبين بهدف ضم معلول الذى يُعد أحد أهم نجوم الفريق.

كان معلول كان قد انضم إلى صفوف الأهلي في صيف 2016 قادمًا من الصفاقسي التونسي، وقدم مستويات متميزة مع المارد الأحمر.