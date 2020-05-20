رياضة | صفقة نارية.. جوارديولا يطلب التعاقد مع نجم منتخب الجزائر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 09:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر صفقة نارية.. جوارديولا يطلب التعاقد مع نجم منتخب الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع نجم منتخب الجزائر خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير فرنسية حسب صحيفة "فوت ميركاتو"، إن مانشستر سيتي بدأ التفاوض مع اسماعيل بن ناصر لاعب خط وسط فريق ميلان الإيطالي.

وكان نادي ميلان قد تعاقد مع بن ناصر خلال الميركاتو الصيفي الماضي بعد تألقه مع منتخب بلاده في بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر، ويمتد عقد النجم الجزائري مع الفريق الإيطالي حتى صيف موسم 2024.

ويراقب أيضاً نادي باريس سان جيرمان الفرنسي موقف اللاعب الجزائري، ولكن بن ناصر لديه رغبة في حال رحيله عن ميلان الذهاب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.