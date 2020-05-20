رياضة | الأهلي يستقر على تجديد عقد نجمه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 09:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يستقر على تجديد عقد نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية محلية أن الأهلي استقر على تجديد عقد مروان محسن نجم هجوم الفريق الذي ينتهي في نهاية الموسم المقبل وذلك بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

وأكدت التقارير الصحفية أن مسئولي الأهلي اتفقوا مع مروان محسن على تجديد عقده لمدة موسمين جديدين يحصل خلالهما على 7 ملايين جنيه في الموسم الأول و8 ملايين جنيه في الموسم الثاني.

وكشفت التقارير الصحفية أن فايلر أوصى بضرورة تجديد عقد مروان محسن والإبقاء عليه لحاجة الفريق لجهوده على الرغم من حالة عدم التوفيق التي يعاني منها اللاعب في كثير من المباريات إلا أن فايلر يرى أن مروان مهاجم قوي وتحركاته مُفيدة للفريق ويصنع فرصا لزملائه.