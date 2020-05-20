شكرا لقرائتكم مصدر بالزمالك: فخر الدين بن يوسف يدخل دائرة اهتمام القلعة البيضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن دخول المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف المحترف في صفوف الإسماعيلي ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام الي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تمهيدا لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل، وقال المصدر ان المهاجم التونسي قدم مردودا جيدا خلال الفترة التي شارك فيها في الإسماعيلي، بالإضافة الي تأقلمه علي اللعب في الدوري المصري، وكذلك امتلاكه خبرات كبيرة من اللعب في الدوري التونسي والسعودي والمنتخب التونسي.

ويبحث الزمالك عن تدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر تحسبا لرحيل عدد من نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للاحتراف الأوروبي، بعدما تلفي عدد من لاعبي الزمالك عروضا من اندية أوروبية في مقدمتهم اشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ومصطفي محمد.

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من ناحية أخرى تقدم محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك بشكوى رسمية إلى لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة ضد فريقه السابق سموحة بسبب 400 ألف جنيه باقى مستحقاته المالية لدى الفريق السكندرى فى الموسم الماضى.

وأكد مصدر قريب من اللاعب أن القصة تعود إلى بداية الموسم الحالى عندما كان يتولى التوأم حسن القيادة الفنية لسموحة وطلب إبراهيم حسن مدير الكرة فى بداية فترة الإعداد من محمد أبوجبل الانتظام فى معسكر الإعداد الأول للفريق، إلا أن الحارس رفض بداع اقترابه من التوقيع والانتقال للزمالك وهو ما لم يعجب مدير الكرة الذى طالب الحارس باالتزام، إلا أنه ومع إصرار الأخير على موقفه قام إبراهيم حسن بخصم باقى مستحقاته المالية عن الموسم الماضى والبالغة 400 ألف جنيه.