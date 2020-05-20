الوصل يوطن ألعاب الصالات الجماعية ويستغني عن الأجانب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



علم «الخليج الرياضي» أن نادي الوصل بصدد اتخاذ قرار هو الأول من نوعه على مستوى الدولة، من خلال تطبيق نظام «التوطين» على مستوى كافة فرق الألعاب الجماعية في النادي (الكرة الطائرة والسلة واليد) والاستغناء عن الأجانب من مدربين ولاعبين.

وسيكون قرار «التوطين الشامل» الذي يتوقع أن يبصر النور خلال الأيام المقبلة، ضمن رؤية مجلس إدارة النادي الذي يبحث عن منح المواطن فرصة تأكيد جدارته سواء على مستوى الكوادر التدريبية أو حتى على صعيد اللاعبين.

وسيمثل قرار إدارة الوصل في الاستغناء عن «اللاعبين الأجانب» مفاجأة من العيار الثقيل بالنسبة لألعاب الصالات، خاصة مع تركيز النادي على وضع كل الثقل وتسخير كل الإمكانات على اللاعبين المواطنين.

ويعد «قرار التوطين» لمدربي كافة فرق ألعاب الصالات في الوصل، إحدى الخطوات التي يسعى من خلالها النادي إلى تطبيق التوجيهات التي تتعلق بترشيد الإنفاق، وتقليص المستحقات التي كانت تدفع للمدربين واللاعبين الأجانب في فرق الصالات، وهي الخطوة التي قد تعتمدها الكثير من الأندية محلياً في الفترة القادمة في ظل التأثيرات الكبيرة التي تركتها جائحة فيروس كورونا على المستوى الرياضي.