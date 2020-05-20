شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: صفقة طاهر محمد طاهر لو تمت للزمالك ستكون إضافة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تامر عبد الحميد دونجا، لاعب الزمالك السابق، أن صفقة نجم المقاولون العرب طاهر محمد طاهر، إذا تمت لنادى الزمالك، ستكون إضافة قوية جدا للقلعة البيضاء.

وكتب دونجا، عبر حسابه على تويتر: "لو فعلاً الصفقة دى تمت لنادى الزمالك هتكون إضافة قوية جداً جداً ".





وكان المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، كشف عن رغبة طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق، فى ظل انتشار الكثير من الأنباء خلال الساعات الأخيرة، عن دخول اللاعب فى حسابات الأهلى والزمالك خلال الميركاتو الصيفى المقبل، وأكد عادل فى تصريحات خاصة، أن طاهر محمد طاهر رغبته الأولى هى الاحتراف الخارجى واستكمال مسيرة محمد صلاح نجم المقاولون السابق وليفربول الحالى، مشيراً إلى أن النادى لم يتلقى أى عروض رسمية لضم اللاعب من الأهلى أو الزمالك حتى الآن.

ويمتد عقد طاهر محمد طاهر مع المقاولون العرب لمدة 3 مواسم، حيث كان اللاعب قد جدد تعاقده مع المقاولون فى الصيف الماضى، بعدما فشلت مفاوضات الأهلى لضمه.

وعن بيع طاهر للأهلى أو الزمالك أكد عادل أنه حال وجود عروض رسمية ستتم دراستها وفقاً لمصلحة النادى واللاعب.

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وبلغت القيمة التسويقية لصانع ألعاب ذئاب الجبل 400 ألف يورو، في آخر تحديث لها خلال أبريل الجاري، على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، أي ما يعادل 6 ملايين و800 ألف جنيهاً مصرياً.

ولم يشارك طاهر محمد طاهر مع المقاولون منذ انطلاق الموسم الجارى سوى فى ست مباريات فقط من أصل 18 لقاءً لعبها ذئاب الجبل، بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية التى حرمت صانع الألعاب الشاب أيضاً من المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أمم أفريقيا للشباب والتى توج بها الفراعنة ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو.

خلال مشاركاته الست مع المقاولون سجل طاهر هدفاً واحداً ولم يصنع أى أهداف، فى موسم ليس الأفضل لصانع ألعاب المقاولون، وإجمالاً شارك طاهر مع المقاولون فى 86 مباراة سجل 11 هدفاً وصنع 9 آخرين.