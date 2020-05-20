شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس وضع بند في حالة احتراف بن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو الزمالك وضع بند في عقد احتراف المغربي اشرف بن شرقي لاعب الفريق، في حالة احترافه الصيف المقبل في أوروبا، بعدم عودة اللاعب للدوري المصري الا من خلال الزمالك، لضمان أن تكون عملية احتراف أشرف بن شرقي ليست مجرد مرجلة لعودة اللاعب لأي نادي في مصر وفي مقدمتهم الأهلي وبيراميدز، ويأتي تفكير الزمالك في هذا الشرط بعدما تلقي اللاعب عدة عروض جدية من الدوري التركي والفرنسي، وهو ما جعل إدارة الزمالك تفكر في الموافقة علي احترافه والاستفادة من تسويقه ماديا ولكن مع ضمان عودته لأي فريق في الدوري المصري مرة اخري.

من ناحية أخرى تقدم محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك بشكوى رسمية إلى لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة ضد فريقه السابق سموحة بسبب 400 ألف جنيه باقى مستحقاته المالية لدى الفريق السكندرى فى الموسم الماضى.

وأكد مصدر قريب من اللاعب أن القصة تعود إلى بداية الموسم الحالى عندما كان يتولى التوأم حسن القيادة الفنية لسموحة وطلب إبراهيم حسن مدير الكرة فى بداية فترة الإعداد من محمد أبوجبل الانتظام فى معسكر الإعداد الأول للفريق، إلا أن الحارس رفض بداع اقترابه من التوقيع والانتقال للزمالك وهو ما لم يعجب مدير الكرة الذى طالب الحارس باالتزام، إلا أنه ومع إصرار الأخير على موقفه قام إبراهيم حسن بخصم باقى مستحقاته المالية عن الموسم الماضى والبالغة 400 ألف جنيه.