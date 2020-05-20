رياضة | 5 لاعبين مرشحين للرحيل عن برشلونة هذا الصيف

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر 5 لاعبين مرشحين للرحيل عن برشلونة هذا الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت إدارة نادي برشلونة الإسباني على اللاعبين الذين سيرحلوا عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية بالتعاون مع كيكي سيتين مدرب الفريق.

وأصبح هناك بعض اللاعبين الذين سيرحلوا في جميع الأحوال، ولكن ينتاب الآخرين شكوك حول رحيلهم بسبب عدم وجود عروض مناسبة للنادي الكتالوني على المستوى المادي.

Advertisements

ويعد البرازيلي فيليب كوتينهو أبرز الراحلين عن فريق برشلونة هذا الصيف بعد طلب من كيكي سيتين، وأيضا اقترب نيلسون سيميدو من الانتقال إلى أحد الناديين (مانشستر سيتي - إنتر ميلان).

ويرغب مسئولو فريق برشلونة في رحيل عثمان ديمبلي جناح الفريق بسبب كثيرة اصاباته في الفترة الأخيرة، ويعد اللاعب الرابع هو توديبو مدافع الفريق المعار إلى نادي شالكة الألماني حتى نهاية الموسم الجاري.

واقترب اللاعب التشيلي ارتورو فيدال من الرحيل إلى نادي إنتر ميلان بعد طلب من المدرب الإيطالي انطونيو كونتي مدرب الفريق.