رياضة | عرض إيطالي يهدد مستقبل صبحي مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر عرض إيطالي يهدد مستقبل صبحي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية محلية بأن رمضان صبحي نجم الأهلي المعار من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي تلقى عرضاً شفهياً من أودينيزى الإيطالي مما يهدد استمراره مع المارد الأحمر في الموسم المقبل.

وأكدت التقارير الصحفية أن العرض الإيطالي يلقى قبولا من رمضان صبحي في ظل رفضه رحيله إلى الدوري التركي أو أحد الدوريات الخليجية ليصبح العرض الإيطالي هو العقبة الوحيدة حتى الآن أمام استمرار رمضان صبحي مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الأهلي كان قد قطع شوطا كبيرا في تفاوضه مع رمضان صبحي للاستمرار في صفوف النادي الأحمر وذلك في ظل الحاجة لجهوده واستعادته لمستواه بشكل كبير وهو ما ربطه صبحي بعدم وصول عرض أوروبي قوي.

وكشفت التقارير الصحفية أن فيورنتينا الإيطالي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات صبحي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.