رياضة | نجم توتنهام كان مرشحًا للإنضمام إلى برشلونة بدلا من مارتينيز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم توتنهام كان مرشحًا للإنضمام إلى برشلونة بدلا من مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة حاول التعاقد مع الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي وذلك قبل التفكير في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة يسعى لتدعيم خط هجومه في المرحلة الحالية بمهاجم جديد خاصة بعد أن عانى في الموسم الحالي بسبب غياب الأوروجوياني لويس سواريز وعدم وجود بديل مناسب له.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة أدرك ضرورة التعاقد مع مهاجم جديد منذ أكثر من عام خاصة مع تقدم عمر لويس سواريز وتراجع مستواه بعض الشيء بالإضافة إلى الإصابات التي داهمته وحاجة الفريق لبديل له لا يقل عن مستوى النجم الأوروجواياني.

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وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مسئولي برشلونة يرون أن البديل الأنسب لسواريز هو هاري كين بسبب قوته البدنية وقدراته التهديفية المميزة، حيث سجل 136 هدفًا خلال 201 مباراة في الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى 20 هدفًا في 24 مباراة في بطولة دوري أبطال أوروبا كما يعتبر صفقة إعلامية ضخمة للغاية بما أنه قائد منتخب إنجلترا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة تواصل هاتفيًا مع دانييل ليفي رئيس توتنهام واستفسر منه عن إمكانية ضم كين.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بارتوميو تلقى ردًا صادما من ليفي الذي وضع سعراً مرتفعاً للغاية من أجل التفريط في خدمات كين خاصة بعد تطوير ملعب وايت هارت لين وزيادة سعة مدرجاته إلى 62 ألف مشجع وضرورة تواجد نجم بحجم كين من أجل التنافس على أعلى مستوى في البطولات والمسابقات.