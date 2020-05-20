رياضة | الزمالك يتمسك بتجديد عقد ساسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتمسك بتجديد عقد ساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية محلية أن مسئولي الزمالك يتمسكون بتجديد عقد نجم خط وسط الفريق التونسي فرجاني ساسي في الفترة المقبلة واستمراره في صفوف الفريق وذلك لأهميته من الناحية الفنية والخبرات التي يتمتع بها.

وأفادت التقارير الصحفية بأن عقد فرجاني ساسي ينتهي مع الزمالك في نهاية الموسم المقبل وأنه يحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل بدون العودة لإدارة الزمالك.

وأكدت التقارير الصحفية أن الزمالك وضع خطة مالية للتعاقد مع فرجاني ساسي من خلال حصوله على جميع مستحقاته المالية المتأخرة بالإضافة إلى 50% من قيمة العقد الجديد مقابل الحصول على توقيعه لتجديد تعاقده مع الزمالك.

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وذكرت تقارير تونسية في الفترة الأخيرة أن فرجاني ساسي لا يفضل البقاء مع الزمالك وتجديد تعاقده من الأساس وذلك بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية للأزمة المالية التي تعرض لها الزمالك.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الزمالك يضم بين صفوفه كلا من فرجاني ساسي بجانب أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم بالإضافة إلى الكونغولي كابونجو كاسونجو في الوقت الحالي.

وأوضحت التقارير الصحفية أن كاسونجو هو المرشح الوحيد للرحيل عن الزمالك في الموسم المقبل للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد وذلك تحسبًا لرحيل مصطفى محمد.