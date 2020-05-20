رياضة | بعد شائعات برشلونة .. أرقام هاري كين مع توتنهام هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد شائعات برشلونة .. أرقام هاري كين مع توتنهام هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني يستهدف ضم المهاجم الإنجليزي الدولي "هاري كين" نجم نادي توتنهام الإنجليزي في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة ينافس مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني على ضم كين.

وأضافت الصحيفة، أن ريال مدريد ومانشستر سيتي رصدا مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني لضم هاري كين.

ونوهت الصحيفة، أن كين كان هدف برشلونة الأول لتدعيم خط الهجوم قبل الأرجنتيني "لاوتارو مارتينيز" نجم نادي إنتر ميلان.

وكشفت الصحيفة، أن نادي برشلونة أدرك ضرورة تجهيز مهاجم بديل للأوروجواياني "لويس سواريز" منذ الموسم الماضي، بعد تقدم الأخير في السن.

أرقام هاري كين مع توتنهام

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خاض كين 25 مباراة مع توتنهام هذا الموسم، حيث حرمته الإصابة من عدة مباريات مع الفريق لهذا الموسم.

وتمكن كين من تسجيل 17 هدفاً وصناعة هدفين في جميع المباريات التي خاضها هذا الموسم، خلال 2230 دقيقة لعب.

وفي إطار بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لعب كين 20 مباراة، سجل خلالها 11 هدفاً وصنع هدفين، خلال 1780 دقيقة.

وضمن بطولة دوري أبطال أوروبا، لعب كين 5 مباريات، سجل خلالها 6 أهداف، خلال 450 دقيقة لعب.

وفي مجمل مشاركاته مع توتنهام، خاض اللاعب 278 مباراة، سجل 181 هدفاً وصنع 30 هدفاً آخر، خلال جميع المسابقات التي خاضها بقميص الفريق.

وفي مسيرته مع المنتخب الإنجليزي الأول، لعب صاحب الـ24 عاماً 45 مباراة دولية، سجل خلالها 32 هدفاً.