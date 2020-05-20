رياضة | الأهلي يحسم مصير علي معلول

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم مصير علي معلول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم جهاز الكرة بالنادى الأهلى مصير التونسي على معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في نهاية الموسم الحالي، بعد تلقي اللاعب عدة عروض مغرية خلال الفترة الحالية.

ويرفض الجهاز الفني للأهلي ولجنة التخطيط بالقلعة الحمراء رحيل على معلول نجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية، ويتمسك مسئولي النادي ببقاء اللاعب مع الفريق الأهلاوي في الموسم المقبل، حيث أنه أحد أهم العناصر التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق حاليًا.

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وأشارت تقارير أن "معلول" يأتي على رأس قائمة اللاعبين التي ترفض إدارة الأهلي مناقشة حتي عروض رحيلهم عن الفريق.

وذكرت تقارير صحفية سعودية عن تلقي على معلول عرضًا مغريًا من نادي الهلال السعودي للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لكن نفي مسئولي الأهلي هذه الأنباء وأكدوا عدم وصول أي عروض رسمية أو شفهية من السعودية للتعاقد مع اللاعب التونسي.

انضم "معلول" إلي النادي الأهلي موسم 2016 / 2017 قادمًا من نادي الصفاقسي التونسي، وخاض مع الفريق الأحمر 124 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 21 هدفًا، وصنع 35 هدفًا.