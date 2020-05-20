رياضة | صراع محتدم بين ريال مدريد واليونايتد بسبب نجم دورتموند

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر صراع محتدم بين ريال مدريد واليونايتد بسبب نجم دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتنافس ريال مدريد ومانشستر يونايتد على صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوفهما استعدادًا للموسم المقبل.

وذكرت تقارير صحفية أن ناديي مانشستر يونايتد وريال مدريد يستهدفان الحصول على خدمات المهاجم النرويجي الشاب إيريلينج هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد تألقه اللافت للأنظار رفقة الفريق الألماني في الفترة الحالية.

وأشارت صحيفة "سبورت" الاسبانية أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني يتمسك باستمرار "هالاند" مع الفريق في الموسم المقبل، واتفق مع اللاعب ووكيل أعماله على استمراره حتي 2022، خاصة وأنه أصبح من أهم العناصر في الفريق.

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وأوضحت الصحيفة أن النادي الألماني سيوافق على رحيل "هالاند" صاحب الـ 19 عامًا حال حصوله على 107 مليون جنيه استرليني، حيث يرغب في تحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة حال رحيل اللاعب.

ويتمسك الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بالتعاقد مع المهاجم النرويجي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لرغبته في تدعيم صفوف الفريق الملكي بصفقات قوية استعدادًا للموسم المقبل، حيث ينوي ايضا التعاقد مع كيليان مبابي للعب بجوار البلجيكي ايدين هازارد.

ومن المنتظر أن يتحرك ريال مدريد بشكل رسمي للتفاوض بخصوص التعاقد مع هالاند خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك اهتمام من مانشستر يونايتد بالحصول على خدمات اللاعب أيضًا.