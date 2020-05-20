رياضة | مصير أيمن حفني.. هل يتسمر مع المقاولون العرب!

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصير أيمن حفني.. هل يتسمر مع المقاولون العرب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن موقف نادي المقاولون العرب، من استمرار أيمن حفني لاعب الزمالك السابق والمقاصة الحالي، مع الفريق خلال الموسم المقبل، بعد إنتهاء إعارته نهاية الموسم الحالي.

وأشارت التقارير أن نادي المقاولون العرب يتمسك بإستمرار أيمن حفني مع ذئاب الجبل في الموسم الجديد، خاصة وأن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية عالية وخبرات كبيرة، ولم يحصل على فرصته كاملة مع الفريق هذا الموسم، بعد توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وينوي مسئولي نادي المقاولون العرب عقد جلسة مع أيمن حفني خلال الفترة المقبلة، لمعرفة رأيه بخصوص الاستمرار مع ذئاب الجبل في الموسم المقبل، أو العودة لفريق مصر المقاصة.

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ويريد نادي المقاولون العرب الاحتفاظ بـ "حفني" في ظل اقتراب نادي المقاولون العرب من المشاركة في بطولات إفريقيا.

الجدير بالذكر ان "الحاوي" خاض 3 مباريات مع المقاولون العرب وصنع هدف وحيد.

وكان نادي المقاولون العرب يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالموسم المقبل، برصيد 33 نقطة، قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد.