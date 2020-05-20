شكرا لقرائتكم اجتماع باللجنة الاولمبية لدراسة سبل تنفيذ خطة عودة النشاط الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، اجتماعا مهما في الرابعة عصر اليوم الأربعاء القادم بمقر اللجنة لمناقشة العديد من الملفات المهمة والعالقة خلال الفترة الماضية، والتي تحتاج إلى حسم سريع، بجانب مناقشة قرارات الفترة القادمة بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، ويهدف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لوضع التصورات المستقبلية المبكرة لعودة النشاط الرياضي المنتظرة وفقا لقرارات رئيس الوزراء بعودة النشاط الرياضي تدريجيا 15 يونيو، حيث يسعى مجلس الأولمبية لتجهيز الخطط حتى لا يكون هناك تعطل فور إشارة العودة وتكون الرياضة المصرية على الطريق الصحيح.
وقرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية والطبية من خلال اللجنة الطبية باللجنة لاتخاذ تدابير التباعد والوقاية والتعقيم خلال الاجتماعات التي تعقد تنفيذ لتعليمات وزارة الصحة ومجلس الوزراء، ويضم جدول أعمال إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العديد من الملفات هي:
١_ النظر في موضوع عودة ممارسة النشاط الرياضي بصفه عامه ومناقشة بعض تجارب البلاد الأخري في هذا الشأن والاجراءات الطبية والوقائية واجبة الاتباع وكيفية التنفيذ.
٢- النظر في عودة النشاط الرياضي للمنتخبات القومية والمؤهلين والجاري تأهيلهم للدورة الأولمبية والاجراءات الطبية والاحترازية الخاصة بهم واليات التنفيذ.
٣- النظر في موضوع تصنيف الهيئات العاملة للاتحادات الرياضية واتخاذ الإجراءات اللازمة وكذا طلب بعض الاتحادات استعجال نشر نظمها الأساسية المعطلة منذ فترة وذلك للضرورة حتى يتسنى لتلك الاتحادات إجراء التصنيف واعتماده . إستعدادا للدعوة للجمعيات العمومية العادية للعام الحالي
٤- عرض كافة الأعمال الخاصة باللجنة الأولمبية المصرية المراد تنفيذها والنظر في أية أمور اخري معطله
٥ - النظر في موضوع استقالة مجلس إدارة الاتحاد المصري الكياك والكانوي ورفض اللجنه الأولمبية لهذه الاستقالة والبدائل.
٦- عرض الأمور والاحتياطات الطبية التي ستراعى مستقبلا من خلال الدكتور حسن كمال رئيس اللجنه الطبيه باللجنة الأولمبية المصرية تحت إشراف الأستاذ الدكتور علاء مشرف المشرف العام على اللجنة الطبية للجنه الاولمبيه المصرية.
٧- النظر في موضوع ايقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال بعد المستجدات التي حدثت في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.
٨- مايستجد من أعمال.
وكانت اللجنة الأوليمبية المصرية سلمت تقريرا شاملا عن خطة الاتحادات استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021 بعد تأجيلها لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ، لوفد من وزارة الشباب والرياضة لعرضها على الوزير أشرف صبحي، وذلك بعد الجلسات التي عقدتها اللجنة الأولمبية مع الاتحادات الرياضية علي مدار الأسبوعين الماضيين في جلسات مقسمة على أيام للاطلاع على خطة كل اتحاد ومتطلباته من أجل تجهيز برنامج لمدة 12 شهرا للفترة القادمة، بخصوص اللاعبين المتأهلين واللاعبين الوارد تأهلم إلى الأولمبياد، لتحديد المقابل المادي المطلوب لصرف الدعم المنتظر من الوزارة للصرف على الخطة البديلة للاتحادات بعد عودة النشاط الرياضي المحلى والدولى خلال الفترة المقبلة بعد توقفهم لمدة تزيد عن شهرين بسبب انتشار فيروس كورنا المستجد في مطلع شهر فبراير الماضى.
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