شكرا لقرائتكم اجتماع باللجنة الاولمبية لدراسة سبل تنفيذ خطة عودة النشاط الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، اجتماعا مهما في الرابعة عصر اليوم الأربعاء القادم بمقر اللجنة لمناقشة العديد من الملفات المهمة والعالقة خلال الفترة الماضية، والتي تحتاج إلى حسم سريع، بجانب مناقشة قرارات الفترة القادمة بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، ويهدف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لوضع التصورات المستقبلية المبكرة لعودة النشاط الرياضي المنتظرة وفقا لقرارات رئيس الوزراء بعودة النشاط الرياضي تدريجيا 15 يونيو، حيث يسعى مجلس الأولمبية لتجهيز الخطط حتى لا يكون هناك تعطل فور إشارة العودة وتكون الرياضة المصرية على الطريق الصحيح.

وقرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية والطبية من خلال اللجنة الطبية باللجنة لاتخاذ تدابير التباعد والوقاية والتعقيم خلال الاجتماعات التي تعقد تنفيذ لتعليمات وزارة الصحة ومجلس الوزراء، ويضم جدول أعمال إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العديد من الملفات هي:

١_ النظر في موضوع عودة ممارسة النشاط الرياضي بصفه عامه ومناقشة بعض تجارب البلاد الأخري في هذا الشأن والاجراءات الطبية والوقائية واجبة الاتباع وكيفية التنفيذ.

٢- النظر في عودة النشاط الرياضي للمنتخبات القومية والمؤهلين والجاري تأهيلهم للدورة الأولمبية والاجراءات الطبية والاحترازية الخاصة بهم واليات التنفيذ.

٣- النظر في موضوع تصنيف الهيئات العاملة للاتحادات الرياضية واتخاذ الإجراءات اللازمة وكذا طلب بعض الاتحادات استعجال نشر نظمها الأساسية المعطلة منذ فترة وذلك للضرورة حتى يتسنى لتلك الاتحادات إجراء التصنيف واعتماده . إستعدادا للدعوة للجمعيات العمومية العادية للعام الحالي

٤- عرض كافة الأعمال الخاصة باللجنة الأولمبية المصرية المراد تنفيذها والنظر في أية أمور اخري معطله

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٥ - النظر في موضوع استقالة مجلس إدارة الاتحاد المصري الكياك والكانوي ورفض اللجنه الأولمبية لهذه الاستقالة والبدائل.

٦- عرض الأمور والاحتياطات الطبية التي ستراعى مستقبلا من خلال الدكتور حسن كمال رئيس اللجنه الطبيه باللجنة الأولمبية المصرية تحت إشراف الأستاذ الدكتور علاء مشرف المشرف العام على اللجنة الطبية للجنه الاولمبيه المصرية.

٧- النظر في موضوع ايقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال بعد المستجدات التي حدثت في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.

٨- مايستجد من أعمال.

وكانت اللجنة الأوليمبية المصرية سلمت تقريرا شاملا عن خطة الاتحادات استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021 بعد تأجيلها لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ، لوفد من وزارة الشباب والرياضة لعرضها على الوزير أشرف صبحي، وذلك بعد الجلسات التي عقدتها اللجنة الأولمبية مع الاتحادات الرياضية علي مدار الأسبوعين الماضيين في جلسات مقسمة على أيام للاطلاع على خطة كل اتحاد ومتطلباته من أجل تجهيز برنامج لمدة 12 شهرا للفترة القادمة، بخصوص اللاعبين المتأهلين واللاعبين الوارد تأهلم إلى الأولمبياد، لتحديد المقابل المادي المطلوب لصرف الدعم المنتظر من الوزارة للصرف على الخطة البديلة للاتحادات بعد عودة النشاط الرياضي المحلى والدولى خلال الفترة المقبلة بعد توقفهم لمدة تزيد عن شهرين بسبب انتشار فيروس كورنا المستجد في مطلع شهر فبراير الماضى.