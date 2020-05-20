يلعب النجم “محمد صلاح” (مواليد 15 يونيو 1992) والمحترف بين صفوف نادي ليفربول الانجليزي مع منتخب مصر منذ عام 2011، ويُعد أحد أبرز اللاعبين العرب والأفارقة، واستطاع ان يحصل على جائزة الاتحاد الأفريقي”الكاف” لأفضل لاعب في أفريقيا لعامي 2017 و2018، وفى هذا السياق نستعرض معكم فيديو جميع أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر.

وصلت عدد مشاركات محمد صلاح مع المنتخب المصري الى 67 مباراة، سجل خلالها 41 هدفاً، وكان هداف تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2014 برصيد 6 أهداف بالمشاركة مع جيان أسامواه ومحمد أبو تريكة.

البداية

كانت بداية صلاح الدولية مع منتخب مصر للشباب في كأس العالم للشباب 2011، في كولومبيا، ونجح المنتخب المصري في تلك البطولة في الوصول إلى دور الستة عشر، وفي العموم شارك صلاح مع منتخب الشباب في 11 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

ثم بعد ذلك انضم الى منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد لندن 2012، واستطاع ان يسجل فى جميع مباريات مرحلة المجموعات بواقع هدف فى كل مباراة أمام كل من (البرازيل ونيوزيلاندا وروسيا البيضاء).

وحصل صلاح على جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا لعام 2012، ثم انضم الى صفوف المنتخب المصري الأول وكانت مباراته الدولية الأولى خلال التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2013 ضد سيراليون.

وشارك مو صلاح أيضاً بشكل فعال في تأهل المنتخب المصري لكأس العالم 2018 بروسيا بعد غياب دام 28 عاما منذ مونديال 1990، وذلك من خلال تسجيله لهدفي فوز مصر على الكونغو بنتيجة 2–1 وهي المباراة التي ضمنت تأهل منتخب بلاده إلى المونديال.

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وفي كأس العالم 2018 أحرز صلاح أول أهداف منتخب الفراعنة في البطولة أمام روسيا من ضربة جزاء في مباراة خسر فيها صلاح ورفاقه بنتيجة 3–1، ليكون صلاح ثالث لاعب مصري عبر التاريخ يسجل هدفًا في كأس العالم بعد عبد الرحمن فوزي الذي سجل هدفين في مرمى المجر في كأس العالم 1934، ومجدي عبد الغني صاحب هدف مصر في مرمى هولندا في كأس العالم 1990.

كما نجح صلاح في إحراز ثاني أهداف منتخب مصر في البطولة في مرمى منتخب السعودية في مباراة انتهت بهزيمة مصر بنتيجة 2–1 وفاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في هذه المباراة.

إليكم فيديو جميع أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر

فيديو هدفي محمد صلاح امام الكونغو فى تصفيات كأس العالم 2018

فيديو أجمل أهداف صلاح مع منتخب مصر