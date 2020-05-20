كم حصل سيد عبد الحفيظ مقابل الظهور في رامز مجنون رسمي؟

ظهر مدير الكرة في النادي الأهلي “سيد عبد الحفيظ” في برنامج المقالب الشهير “رامز مجنون رسمي” على قناة MBC مصر، مساء أمس الثلاثاء، في مفاجأة لم يتوقعها جمهور النادي، خاصةً بعد تداول أخبار عن تمكن إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب من منع إذاعة الحلقة قبل أسبوعين من الآن.

وتعرض سيد عبد الحفيظ لنفس المقالب التي واجهها الثنائي “محمد الشناوي ومحمود كهربا” في حلقتين سابقتين من رامز مجنون رسمي الذي يقدمه الفنان “رامز جلال” منذ بداية شهر رمضان المعظم.

وسئل سيد عبد الحفيظ خلال الحلقة عن آخر العقوبات المالية التي وقعها على أحد لاعبي الأهلي، فقال مدير الكرة “بالطبع صالح جمعة”.

كم حصل سيد عبد الحفيظ نظير الظهور في رامز مجنون رسمي؟

حصل مدير الكرة في الاهلي “سيد عبد الحفيظ” نظير الظهور في رامز مجنون رسمي، على مبلغ 30 ألف دولار فقط، أي ما يُعادل 500 ألف جنيه مصري.

وأشيع مطلع شهر رمضان أن عبد الحفيظ تحصل على مبلغ 100 ألف دولار من أجل الظهور في إحدى حلقات رامز مجنون رسمي، إلا أن الرقم الحقيقي أقل بكثير.

وأكد المستشار مرتضى منصور – رئيس نادي الزمالك – أن ظهور عبد الحفيظ بهذا المبلغ الضخم دفع إدارة الأهلي نحو التحقيق في الأمر، بل وللذهاب نحو صياغة قوانين جديدة لمنع أي لاعب أو مسؤول يظهر في مثل هذه البرامج قبل الاتفاق مع مجلس الإدارة.

هل يرحل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي؟

ترددت أنباء عن إمكانية رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لعدم إلتزامه بالقواعد والقوانين المعمول بها في النادي، حيث لم يقم بإخطار مجلس الإدارة بأنه سيسافر إلى الإمارات في وقت سابق من العام الجاري لتصوير حلقة في برنامج رامز جلال.

Advertisements

ودخل ثنائي هجوم الأهلي “خالد بيبو وعماد متعب” ترشيحات خلافة سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بداية من موسم 2021/2020، بسبب إخلال عبد الحفيظ بمعايير ومباديء النادي.

لكن لا يوجد شيء رسمي حتى هذه اللحظة من جانب إدارة الأهلي التي قد تغير رأيها بخصوص مستقبل عبد الحفيظ لتحقيق المزيد من الإستقرار، خاصةً أنه يعمل بشكل متميز وناجح في فرض الانضباط داخل الفريق الأول منذ عودته إلى صفوف الفريق بعد إقالة المدرب باتريس كارتيرون.

ويعمل خالد بيبو في قطاع ناشيء النادي الأهلي منذ العام الماضي، أما عماد متعب فقد انتقل للتحليل الرياضي مع قنوات أون تايم سبورتس.

كم عدد بطولات سيد عبد الحفيظ مع الأهلي؟

قد تشفع عدد البطولات التي حققها سيد عبد الحفيظ سواء كلاعب أو كمدير للكرة في مسألة استمراره مع النادي حتى الموسم المقبل، والتجاوز عن خطأ عدم إخطار إدارة الأهلي بظهوره مع رامز جلال.

وفاز سيد عبد الحفيظ الذي وصف بـ (فيجو مصر) بلقب الدوري المصري الممتاز 6 مرات خلال مسيرته الطويلة مع الأهلي منذ ظهوره لأول مرة مع فريق الشباب عام 1989 حتى اعتزل في عام 2006.

والتالي عدد مرات تتويجه بلقب الدوري المصري :

موسم 1997/196

1997/196 موسم 1998/1997

1998/1997 موسم 1999/1998

1999/1998 موسم 2000/1999

2000/1999 موسم 2005/2004

2005/2004 موسم 2006/2005

كأس مصر

نسخة عام 2001

2001 نسخة عام 2003

كأس السوبر المصري

نسخة عام 2002

تسخة عام 2005

دوري أبطال أفريقيا

نسخة عام 2001

نسخة عام 2005

ألقاب أخرى

كأس السوبر الأفريقي نسخة 2002 وبطولة كأس النخبة العربية الرابعة بتونس عام 1998.

ألقاب فردية

أفضل لاعب ناشيء في مصر موسم 1997/1996

أفضل لاعب في مصر في موسم 1998/1997

أفضل لاعب في البطولة العربية للمنتخبات الأولمبية

ثاني أفضل لاعب في دوري أبطال أفريقيا نسخة 2001

شاهد الفيديو

مقالات ذات صلة