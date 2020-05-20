وائل جمعة يُدافع عن سيد عبد الحفيظ بعد رامز مجنون رسمي

أظهر المحلل الرياضي الحالي بقنوات بي إن سبورتس ولاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق “وائل جمعة” دعمًا كبيرًا تجاه مدير الكرة في النادي الأهلي “سيد عبد الحفيظ” عقب ظهوره في برنامج “رامز مجنون رسمي” أمس الثلاثاء 19-5-2020 والذي قابل يوم 26 رمضان.

وأثارت مشاركة سيد عبد الحفيظ في برنامج المقالب الشهير، والذي يقدمه الفنان “رامز جلال” على شاشة قناة MBC مصر، جدلاً واسعًا بين جمهور الاهلي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر وفيسبوك ويوتيوب وإنستاجرام”.

ويرى مدافع المنتخب المصري الفائز بثلاث بطولات لـ كأس أمم أفريقيا إن ظهور سيد عبد الحفيظ كان طبيعيًا وليس فيه أي إهانة له أو للنادي الأهلي من قريب أو من بعيد.

ماذا قال جمهور الأهلي بعد حلقة سيد عبد الحفيظ مع رامز؟

تباينت الآراء بين جمهور الأهلي بعد حلقة سيد عبد الحفيظ مع رامز، فقد انقسم الجمهور ما بين مؤيد ومعارض بسبب موافقة عبد الحفيظ على الظهور في البرنامج، وعدم اهتمامه بمعايير وظيفته في أعرق أندية القارة السمراء، أو اهتمامه بهيبته بين لاعبي الفريق الأول.

وتعتقد شريحة كبيرة من جماهير الأهلي أن ما حدث لا يليق بشخص يشغل منصب مدير الكرة لنادي كبير مثل بطل القرن، والبعض الأخر يرى أن من حقه الظهور في البرنامج لأنها تندرج تحت بند “الحرية الشخصية” وهو ما يراه وائل جمعة.

Advertisements

وقال جمعة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه شاهد برنامج رامز لأول مرة أمس الثلاثاء، ولا يرى أي اهانة في ظهور سيد عبد الحفيظ مع رامز، مشددًا على أن عبد الحفيظ إنسان ومن من حقه أن يمارس حياته بشكل طبيعي.

وحاول رئيس مجلس إدارة الأهلي “محمود الخطيب” الوصول إلى اتفاق مع مسؤولي القناة السعودية من أجل عدم عرض الحلقة التي شارك فيها عبد الحفيظ منذ الأسبوع الأول في شهر رمضان، إلا أن كل المحاولات بأت بالفشل.

وأتم جمعة حديثه قائلا: “من الواضح أن سيد عبد الحفيظ أغضب أناس كثيرون منه، رغم أن ردوده في البرنامج كانت محترمة”.

وقامت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، بتعديل اللائحة الخاصة بالفريق وقررت منع ظهور أي فرد داخله في أي برنامج تلفزيوني خلال الفترة القادمة، وذلك على خلفية الأزمة التي تسبب فيها ظهور سيد عبد الحفيظ في برنامج رامز مجنون رسمي والذي تسبب في غضب عارم لدى مجلس إدارة النادي.

يذكر أن الثنائي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، ومحمود عبد المنعم كهربا، قد ظهرا في البرنامج بصحبة رامز جلال، لكن لم يتسبب ذلك في أي جدل جماهيري أو على مستوى إدارة الأهلي كما حدث في حالة عبد الحفيظ.

..