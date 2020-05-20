رياضة | الأهلي يتراجع عن التعاقد مع أحمد الشناوي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 05:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتراجع عن التعاقد مع أحمد الشناوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية محلية أن مسئولي الأهلي بطل الدوري المصري في الموسم الماضي حسموا موقفهم النهائي من ضم أحمد الشناوي حارس مرمى براميدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت التقارير الصحفية بأن أحمد الشناوي يرغب بشدة في الانضمام إلى صفوف الأهلي في الصيف المقبل وذلك بعد أن تأكد موقفه من الرحيل عن براميدز بسبب قلة مشاركته بالإضافة إلى اقتراب شريف إكرامي من الإنضمام إلى براميدز في الموسم المقبل.

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وأوضحت التقارير الصحفية أن أحمد الشناوي يعتقد بأن خطوة انضمامه إلى الأهلي في الصيف المقبل سوف تساعده على استعادة بريقه القوي الذي انطفأ في الموسم الحالي بالتواجد على دكة براميدز.

وكشفت التقارير الصحفية أن أحمد الشناوي يعلم أن باستطاعته منافسة محمد الشناوي على مركز الحارس الأول في الأهلي في الموسم المقبل بالإضافة إلى التفوق على الثنائي علي لطفي ومصطفى شوبير.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن إدارة الأهلي أبدت اهتمامها بمستوى أحمد الشناوي لكن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لا يرغب في التعاقد مع حارس مرمى جديد في الصيف المقبل بسبب وجود الثلاثي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وعلي لطفي.