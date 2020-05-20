رياضة | بأمر من جوارديولا .. نجم جزائري جديد على أعتاب مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 05:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر بأمر من جوارديولا .. نجم جزائري جديد على أعتاب مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي مانشستر سيتي دخل في مفاوضات رسمية مع أحد نجوم منتخب الجزائر، لضمه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن لاعب وسط ميلان الإيطالي ومنتخب محاربي الصحراء "إسماعيل بن ناصر" دخل اهتمامات الإسباني "بيب جوارديولا" المدير الفني لمانشستر سيتي.

وأكدت الشبكة، أن جوارديولا ومعاونيه يتابعون اللاعب منذ فترة بعيدة، تمهيداً للتقدم بعرض رسمي لضمه خلال الميركاتو القادم، إذ تشير التقارير إلى أن اللعب في الدولي الإنجليزي الممتاز قد يغير حسابات بن ناصر، فضلاً عن تواجد زميله في منتخب الجزائر رياض محرز بصفوف السيتي.

كما أضافت الشبكة، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مهتم بشكل كبير بصاحب الـ21 عاماً، بعد تألقه في صفوف ميلان، والذي انضم إليه مطلع الموسم الجاري من نادي إيمبولي الإيطالي.

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وتألق بن ناصر بشكل لافت للنظر مع منتخب الجزائر في مشوار الفريق نحو الحصول على لقب كأس الأمم الأفريقية 2019والتي أقيمت خلال الصيف الماضي في مصر، واستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

ودفع ذلك المردود الطيب مسؤولي ميلان لدفع مبلغ 16 مليون يورو لضم اللاعب من إيمبولي، حيث سرعان ما أصبح أحد أهم عناصر الفريق الأساسية مع المدرب الحالي "ستيفانو بيولي" وسلفه "ماركو جيامباولو".

ويسعى جوارديولا لتجديد دماء خط وسطه، والذي يحتوي على الإسباني المخضرم "دافيد سيلفا" والذي يقضي أيامه الأخيرة مع النادي السماوي، بالإضافة للبرازيلي المخضرم "فيرناندينيو".

تبلغ القيمة السوقية لناشئ أرسنال السابق مبلغ 17.5 مليون يورو، وفق آخر التحديثات من شبكة "ترانسفير ماركت".