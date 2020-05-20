رياضة | كارتيرون يرفض رحيل حارس الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 05:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يرفض رحيل حارس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك رحيل أحد حراس الفريق الأبيض خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بسبب كثرة الحراس المتواجدة فى قائمة الفريق. ويملك الزمالك 4 حراس وهم محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد وجميعهم حراس دوليين يلعبوا مع منتخب مصر، بجانب محمد صبجي حارس مرمي منتخب مصر الأولمبي والمتوُج مؤخرًا بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى تاهل من خلالها الفراعنة للأولمبياد. واستقر الزمالك على رحيل أحد الحراس الأربعة فى نهاية الموسم حسبما أشارت تقارير صحفية ولكن يرفض كارتيرون رحيل جنش عن صفوف الزمالك. ويُعد جنش هو الحارس الأساسي فى الزمالك قبل أن تبعده الإصابة عن الفريق ليشارك أبوجبل ويقود الزمالك للتتويج بلقبي السوبر الإفريقي والمصري خلال شهر فبراير الماضي. Advertisements

رفض باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك رحيل أحد حراس الفريق الأبيض خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بسبب كثرة الحراس المتواجدة فى قائمة الفريق.

ويملك الزمالك 4 حراس وهم محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد وجميعهم حراس دوليين يلعبوا مع منتخب مصر، بجانب محمد صبجي حارس مرمي منتخب مصر الأولمبي والمتوُج مؤخرًا بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى تاهل من خلالها الفراعنة للأولمبياد.

واستقر الزمالك على رحيل أحد الحراس الأربعة فى نهاية الموسم حسبما أشارت تقارير صحفية ولكن يرفض كارتيرون رحيل جنش عن صفوف الزمالك.

ويُعد جنش هو الحارس الأساسي فى الزمالك قبل أن تبعده الإصابة عن الفريق ليشارك أبوجبل ويقود الزمالك للتتويج بلقبي السوبر الإفريقي والمصري خلال شهر فبراير الماضي.