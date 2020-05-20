شكرا لقرائتكم الأهلي: لا نلتفت لشكوى الزمالك للكاف بشأن نادي القرن وسنحتفل بالمناسبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجاهلت إدارة الأهلي شكوى الزمالك لدى الاتحاد الافريقي الكاف للحصول على لقب نادي القرن الماضي، بعد ادعاء الإدارة البيضاء أنهم أصحاب الحق في اللقب، وأنه حدث خطأ في احتساب النقاط مما حول اللقب للأهلي في وقتها، من جانبهم أكد مسئولو الأهلي أنهم أصحاب الحق في نادي القرن، وأنه لا يوجد أي أزمة في الأمر ولن يتم التحرك في هذا الملف بأي شكل، بل سيتم الاحتفال بذكرى الحصول على اللقب بشكل طبيعي.

في الوقت الذي وضع رينيه فايلر مع جهازه المعاون خطة العودة للتدريبات بعد قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي بداية من من شهر يونيه المقبل، وأكد فايلر لجهازه أنه يرغب في الاستعداد وتجهيز اللاعبين بشكل جيد تحسباً لاتخاذ قرار بعودة النشاط الرياضي في أي وقت، مما يعني أن الفريق سيكون مقبل في وقتها على العديد من التحديات والمباريات الهامة سواء على المستوى المحلي أو القاري.

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واستقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة ثلاثي الأهلي عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).