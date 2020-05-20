شكرا لقرائتكم خبير اللوائح: الزمالك بطل القرن الحقيقى ونظام النقط لم يوضع فى 94 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد بيومى خبير اللوائح، أن نادى الزمالك هو بطل القرن الأفريقي الحقيقى وليس الأهلى وأن نظام النقط لم يوضع في 1994.

وقال خبير اللوائح خلال مداخلة مع الإعلامى خالد الغندور في برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: "إن نظام نقاط تحديد نادى القرن الأفريقي لم يتم تحديده في 1994، وأن الاتحاد الدولى بلغ الاتحادات بالجائزة في 1999 وترك للاتحادات تحديد البطل وفقا لرؤيتهم".

وأضح محمد بيومى: أن مفتاح معرفة بطل القرن الحقيقى هو البحث عن منتخب القرن في أفريقيا الذى حققها الكاميرون وليس مصر رغم أحقيتنا بالجائزة، وهناك مستند من الاتحاد الأفريقي خرج بيقول أن الزمالك هو بطل القرن والأهلى التانى".

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وعن جمع مصطفى مراد فهمى بين سكرتير الاتحاد الأفريقي وعضوية النادى الأهلى، قال خبير اللوائح: لا يجوز أن يجمع شخص بين سكرتير الاتحاد الأفريقي وعضوية أي نادى آخر".