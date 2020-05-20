شكرا لقرائتكم علاء عبد العال: الداخلية جنى أكثر من 80 مليون جنيه من بيع المواهب التي اكتشفتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء عبد العال المدير الفني لفريق بتروجت، أن فريق الداخلية جنى أكثر من 80 مليون جنيه من بيع المواهب التي اكتشفها خلال تدريبه للفريق العسكري لمدة 8 مواسم في الدوري الممتاز.

وقال عبد العال في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، لبرنامج جمهور التالتة المذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: " فزت على الأهلي ذهاب وعودة مع الداخلية ولم بنجح ناد آخر في هذا آخر 20 سنة".

وأضاف مدرب بتروجت الحالي بأن حسام حسن لاعب سموحة قادر على اللعب للقطبين، موضحا أن شخصية رجب بكار لاعب بيراميدز تناسب النادي الأهلي.

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تولي المدرب علاء عبد العال القياده الفنيه لفريق بتروجت خلفا لمحمد عوده بعد هبوط في الموسم الماضي الي دوري الدرجه التانيه واحتل المركز السادس عشر في جدول الدوري.

وخاض علاء عبدالعال مع الفريق البترولي 13 مباراه فاز في 7 مباريات، علما بان متصدر مجموعه القاهرة في جدول الترتيب الدو ري فريق سيراميكا كليوباترا 32 نقطة.

وكانت بعض التقارير الإعلامية، قد أشارت إلى أن النشاط الرياضي في مصر، في طريقه للإلغاء، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر خلال الفترة الحالية.