شكرا لقرائتكم نائب رئيس المصري يهاجم التوأم حسام وابراهيم حسن: تفاجئنا بشكواهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال نائب رئيس النادي المصري محمد الخولي إن ناديه تفاجئ بشكوى التوأم حسام وابراهيم حسن ضد النادي بعد عام من تقديم الاستقالة من قيادة فريق المصري البورسعيدي.

أضاف محمد الخولي في تصريحات تلفزيونية مع الاعلامي أحمد شوبير"أون تايم سبورتس 1" أنه لم يتوقع أن يتقدم التوأم حسام وإبراهيم حسن بشكوى ضد النادي للحصول على مستحقات متأخرة، مهددا بتصعيد الأزمة لمركز التسوية والتحكيم.

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وأوضح الخولي : "لم نكن نتمنى أن تصل مشكلتنا مع حسام وإبراهيم حسن إلى تلك المرحلة، وأن التوأم يريدان يرالحصول على إجمالي مليون جنيه قيمة المستحقات المتأخرة للجهاز بالكامل، الموقف كان مفاجئا ولم نتوقع أن يأتي من التوأم حسام وإبراهيم حسن، قدمنا الكثير لهما وكننا ننتظر المعاملة بالمثل، وعلى المستوى الشخصي أتمنى أن ينتهي الأمر بشكل ودي لأن التوأم قضى عدة أعوام من عمرهم مع المصري، وهناك اتصالات مفتوحة معهما يقودها وليد بدر وعلي الطرابيلي لإنهاء الأمر وديا".

وكشف نائب المصري: "تنازلنا عن مليوني جنيه كراتب لشهرين لحسام وإبراهيم حسن قبل رحيلهما بشهر ونصف وهو مقدم التعاقد، والنادي المصري هو صاحب الحق وليس التوأم، خاصةً أنهما من تقدما باستقالتهما ولم تتم إقالتهما من الجهاز الفني، لم نتوقع تصعيد التوأم الأزمة مع النادي، وتقدمنا بتظلم لدى لجنة شؤون اللاعبين لاتحاد الكرة وأقدمنا دعوة في المحاكم المدنية لحفظ حقوق النادي، وقد نضطر لتصعيد الأزمة لمركز التسوية والتحكيم بالفيفا".