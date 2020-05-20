مناقشة مشكلة الانتخابات الجبلاية

قام الإعلامي أحمد شوبير بالكشف عن أنه سيتم تحضير جلسة تجمع بين وزير الرياضة الأستاذ أشرف صبحي وعضو المكتب التتنفيذي في الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل العمل على مناقشة مشكلة الانتخابات الآتية الخاصة باتحاد الكرة والخاصة بالفترة التي سيقوم المجلس المنتخب بقضائها الفترة الآتية.

وأكد أن هذا الاجتماع سيكون حل للخروج من الأزمة بالتحديد بعد التأكد من إقامة الانتخاابات لمدة عام وأنه لا يترشح أي شخص نهائياً وأنه يجب على كل شخص ان يكون لديه برنامج خاص به يرغب في العمل على تحقيقه طوال تواجده في عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة وأن سنة واحدة لا تكفي أي شخص من أجل القيام بتحقيق البرنامج الانتخابي.