شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان: نحتاج 4 أسابيع على الأقل لإعداد اللاعبين في حالة عودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن اللاعبين بحاجة إلى ما لا يقل عن4 أسابيع إعداد في حالة استئناف مسابقة الدوري العام، بعد فترة التوقف التي بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، مضيفاً في تصريحات خاصة، أن التوقف كان طويل جداً واللاعبين بحاجة لإعداد من الصفر لاستعادة لياقتهم، وحتى لا يكونوا عرضه للإصابة بعد استئناف الموسم بسبب ضغط المباريات، وكان أسوان قد خاطب اتحاد الكرة لتحمل نفقات الفريق في حالة استئناف الموسم مع المعسكرات الخارجية نظراً لضعف الموارد المادية في النادي.

وكان مصطفى أمين، قد أكد في وقت سابق، أن النادى يسعى للوفاء بالتزاماته تجاه لاعبى الفريق، رغم توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كون المستجد ، وقال أمين، لـ"الخليج 365"، هناك جهد مشكور من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أحمد سليمان والسادة الأعضاء فى تدبير أى مبالغ ولو كانت بسيطة لسداد الالتزامات نحو اللاعبين فى هذه الفترة الصعبة.

واستطرد أمين: أسوان كان يعانى من أزمة موارد قبل انتشار هذا الوباء، لكننا نسعى لتلبية مستحقات اللاعبين ونتمنى انتهاء هذه الأزمة سريعاً.

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من ناحية أخرى، قال عضو أسوان: نتواصل مع اللاعبين باستمرار للاطمئنان عليهم، ووضعنا لهم برنامج إعداد يتلخص في ساعة جري يومياً بالإضافة إلى ساعة أخرى تدريب في صالة الجيم للحفاظ على المستوى البدني، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ويسعى أسوان بعد انتهاء التوقف لمواصلة انتصاراته التى اختتم بها الدورى بعد الفوز على الإسماعيلى والاتحاد وحرس الحدود فى آخر ثلاث مباريات بالدورى، ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.