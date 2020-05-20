محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ (الخليج 365)
زوار الخليج 365 الكرام نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم أمس الثلاثاء:
بن عيادة يكشف عن اهتمام الأهلي والزمالك بضمه
مجدي عبدالغني: لا بديل عن دوري المجموعتين
الهلال السعودي يقدم عرضا لضم معلول
وائل جمعة يعلق على ظهور سيد عبدالحفيظ في برنامج رامز جلال
محمد فاروق: ابراهيم سعيد اصابني بكسر في الأنف خلال مران الأهلي
الدوري الإنجليزي يعلن اكتشاف 6 مصابين بفيروس كورونا في 3 أندية
وكيله السابق: أعتقد أن نيمار سيبقى في باريس.. العالم الاقتصادي لكرة القدم سيتغير
مَرَرتُ بِمِصْرَ.. الياسو: حسام حسن لا "يُهين" اللاعبين.. وفضلت سموحة على الزمالك
مالك دجلة: سيُنظر بإحتقار لكل من حاول استكمال الموسم على حساب صحة رعيته
أبرزهم المقابل المادي.. تقارير مغربية تكشف 4 عقبات تمنع أحداد من الانتقال للرجاء
عبد الفتاح: "عقلية الشناوي لو احترافية لكان في أوروبا".. و"إكرامي الكبير" أفضل موهبةً من الحضري
عبدالفتاح لمصراوي: عواد يجب أن يترك الزمالك.. وإكرامي وغالي مؤهلان لرئاسة الأهلي
عبدالفتاح: جلسة عمر جابر مع آل الشيخ غيرت مصيره
صلاح يكشف أصعب مباراة في مسيرته.. وسبب احتفاله الغريب
المصري يهدد بتصعيد أزمته مع حسام حسن للفيفا
لأول مرة منذ شهرين.. ليفربول يعود للتدريبات الجماعية الأربعاء (محدث)
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الثلاثاء.. عرض سعودي لمعلول.. وعودة ليفربول للتدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.