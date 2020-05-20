محمد صلاح يقطع حواره مع أطفال يلعبون كرة القدم بسبب مكة

طرحت شركة "فودافون"، مقطع فيديو لمحمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ونجلته مكة.
كان صلاح يجيب خلال الفيديو، على مجموعة من الأسئلة، لبعض الأطفال الذين يلعبونالكرة تحت سن 11 عامًا.
خلال الحوار استأذن صلاح من الأطفال لدقائق، ثم عاد للحوار بعدما انتقل إلى غرفة أخرى،موضحًا أن الغرفة الأخرى كانت شديدة الحرارة، ولم تتحملها مكة.
وفي موقف طريف آخر، وجهت مكة حديثها لوالدها قائلة: “هو أنا لازم أسكت واستناكوا تتكلموا؟”، ليطلب منها “صلاح” التحدث، لكنها قالت إنها لا تفهم شيئًا مما يقولونه.
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