محمد بيومي : الزمالك هو الأحق بلقب القرن الإفريقي

أكد محمد بيومي خبير اللوائح، أن نادي الزمالك الأحق بلقب القرن الإفريقي، مشيرًا أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" جامل الأهلي بمنحه اللقب.
وأضاف بيومي خلال تصريحات تليفزيونية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" أبلغ الاتحادات القارية بتحديد بطل القرن عام 1999، دون تقييد الاتحادات القارية بمعايير لمنح اللقب.
وشدد خبير اللوائح أن مصطفى مراد فهمي عضو مجلس إدارة الأهلي وسكرتير الاتحاد الإفريقي الأسبق، هو صاحب الفضل في منح الأهلي لقب القرن الإفريقي، مؤكدًا أنه الذي اقترح نظام النقاط في حسم لقب القرن.
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