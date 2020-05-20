مجدي عبدالغني يوضح موقفه من استئناف الدوري الممتاز

أوضح مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، رأيه في استئناف منافسات الموسم الحالي من الدوري الممتاز.

وتوقف النشاط الرياضي في مصر منذ منتصف مارس الماضي لأجل غير مسمى على إثر تداعيات فيروس كورونا.

وقال عبدالغني خلال تصريحات تليفزيونية،

إن إلغاء الموسم الحالي سيؤثر على الأندية من الناحية المالية بصورة كبيرة، مشيرًا أن في حال استئنافه سيواجه معوقات أخرى منها التكلفة المالية لإقامة معسكرات الإعداد للفرق وتراكم المباريات الذي سيتسبب في التحام الموسمين الحالي والمقبل.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن الوضع الحالي صعب للغاية مشيرًا أن الاتحاد المصري لم يعتد إعلان بطلًا بلقب الدوري في حال إلغاء.

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وتابع " الأهلي يتصدر مسابقة الدوري هذا الموسم قبل توقفه بفارق كبير، لكم أيضا يمكن تعويض فارق النقاط فهناك 17 جولة متبقية".