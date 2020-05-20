رياضة | أحد ممثلي نيمار يكشف صدمة جديدة بشأن عودته لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحد ممثلي نيمار يكشف صدمة جديدة بشأن عودته لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحد ممثلي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن صدمة جديدة بشأن احتمالية عودته إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد فاجنر ريبيرو مستشار نيمار القانوني أنه يعتقد أن اللاعب سيبقى في باريس سان جيرمان في الموسم القادم ولن يغادر إلى أي مكان.

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وقال فاجنر في تصريحات صحفية: " نيمار سيبقى في باريس سان جيرمان، لأن سوق الانتقالات أصبح مختلفاً بعد فيروس كورونا".

وأضاف: " المجال الاقتصادي لكرة القدم برمته، سيتغير كثيرا بسبب انتشار فيروس كورونا".

يذكر أن نادي برشلونة كان قد أظهر اهتمام كبير بالتعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم مركز الهجوم في الفريق بالموسم القادم.