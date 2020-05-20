رياضة | إنترميلان يستهدف أشرف حكيمي بعرض رسمي لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنترميلان يستهدف أشرف حكيمي بعرض رسمي لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي إنتر ميلان الإيطالي لضم النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، والمعار لنادي بوروسيا دورتموند.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإيطالية أن إدارة نادي إنتر ميلان عزمت تقديم عرض رسمي لنادي ريال مدريد للتعاقد مع أشرف حكيمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان ريال مدريد قد اشترط الحصول على 80 مليون يورو، مقابل بيع اللاعب في الميركاتو الصيفي القادم.

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ويعد الإنتر هو أحدث المنضمين للصراع على أشرف حكيمي، والذي ارتبط اسمه مؤخراً، بعدة أندية، أبرزهم؛ يوفنتوس، وباريس سان جيرمان، وبوروسيا دورتموند.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة أشرف حكيمى لنادي بوروسيا دورتموند في نهاية الموسم الجارى، بعدما قضى موسمين داخل النادي، فيما يمتد عقد اللاعب مع ريال مدريد حتى عام 2022.

يذكر أن أشرف حكيمى صاحب الـ21 عامًا شارك مع بوروسيا دورتموند في 37 مباراة في هذا الموسم بمختلف المسابقات، أحرز خلالها 7 أهداف، وصنع 10 أهداف آخرين.

فيما خاض اللاعب المغربى 65 مباراة فى البوندزليجا منذ انضمامه إلى دورتموند، مسجلا 10 أهداف وقدم 17 تمريرة حاسمة.