رياضة | حسام حسن يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر حسام حسن يكشف حقيقة توقيعه للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة حقيقة التوقيع لنادي الزمالك خلال الآونة الأخيرة في صفقة الميركاتو الصيفي المقبل.

حسام حسن يتحدث عن مفاوضات الزمالك

وتحدثت حسام حسن مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي سموحة السكندري مساء اليوم الثلاثاء في تصريحات صحفية عن حقيقة توقيعه لصالح الزمالك.

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وقال حسام حسن:"لم أوقع للزمالك وكل ما أثير في هذا الشأن عار تمامًا من الصحة".

وأكمل مهاجم سموحة: "لا أعرف شيئًا عن الصفقات التبادلية بين الزمالك وسموحة والأمر متروك للإدارة في النهاية لان عقدي مستمر مع الفريق الساحلي".

الجدير بالذكر أن حسام حسن أحد الأهداف المطلوبة بقوة داخل نادي الزمالك في الوقت الحالي وعنصر أساسي ضمن صفقات الموسم الجديد على الصعيد الهجومي بعد عرض أكثر من إسم هجومي على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني والذي أيد التعاقد مع نجم سموحة السكندري.