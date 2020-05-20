رياضة | بيراميدز يحسم موقفه من ضم حميد أحداد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يحسم موقفه من ضم حميد أحداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسئولوا نادي نادي بيراميدز الدخول في سباق التعاقد مع اللاعب المغربي حميد أحداد المعار من الزمالك إلى الرجاء البيضاوي المغربي.

تعاقد بيراميدز مع حميد أحداد

وتحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الثلاثاء عن ترشيح أحداد

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من جانب بعض الوكلاء للانتقال إلى الفريق بعد نهاية إعارته للرجاء ولكن الإدارة لا تبدو متحمسة للأمر ورفضت الدخول في هذا السباق.

وأشارت التقارير إلى أن رفض بيراميدز لم يأت بسبب المستوى الفني للاعب ولكن بسبب غموض الموقف بسبب لائحة قيد اللاعبين الأجانب بالدوري المصري مع احتمالية تخفيضها إلى 4 لاعبين.

الجدير بالذكر أن بيراميدز يضم بين صفوفه حالياً 5 لاعبين أجانب هم البوركيني إيريك تراوري والغاني جون أنطوي والإيفواري ويلفريد كانون والأوغندي عبده لومالا والتونسي عمر العيوني.

كما أن بيراميدز أعار الثنائي البرازيلي ماركوس كينو للجزيرة الإماراتي والبيروفي كريستيان بينافينتي إلى نانت الفرنسي.