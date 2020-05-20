رياضة | خلاف قوي بين إنتر ميلان وبرشلونة يهدد صفقة لاوتارو مارتينيز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر خلاف قوي بين إنتر ميلان وبرشلونة يهدد صفقة لاوتارو مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث تقرير صحفي إسباني، مساء اليوم الثلاثاء، عن وجود خلاف بين إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة محوره التشيلي أرتورو فيدال، نجم وسط البارسا.

خلاف برشلونة وانتر ميلان

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن مسئولي إنتر يرغبون بقوة في ضم فيدال، لكن في الوقت نفسه لا يريده أن يكون جزءًا من صفقة انتقال لاوتارو إلى برشلونة.

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وأوضحت الصحيفة أن مسئولي إنتر ميلان اتخذوا قرارا

بعدم الموافقة على تضمين فيدال ضمن الصفقة، على أن يتم التفاوض بشأن مسألة ضمه في صفقة منفصلة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لن يكون أمام برشلونة حاليا إلا تضمين لاعب آخر في الصفقة أو دفع الشرط الجزائي كاملا.

الجدير بالذكر أن لاوتارو مارتينيز يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع إنتر بقيمة 111 مليون يورو، ويضع برشلونة آمالًا على رغبة النيراتزوري في ضم فيدال من أجل تقليل هذا المبلغ.